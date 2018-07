Kruijswijk lovend over teamgenoten: 'Een perfecte dag voor ons'

De Sloveen van LottoNL-Jumbo maakte het verschil in de afdaling van de Col d'Aubisque. Achter Roglic kwam Thomas (19 seconden later) als tweede over de finish, waardoor hij nog wat bonificatieseconden pakte op Tom Dumoulin. De Nederlandse kopman van Team Sunweb eindigde als zesde en moet morgen in de tijdrit nog aan de bak om zijn tweede plaats te verdedigen.



De gele trui is zo goed als zeker voor Geraint Thomas, die meer dan twee minuten voorsprong heeft op Dumoulin. ,,Het was een echte titanenstrijd vandaag. De kramp schoot er aan alle kanten in bij mij op het eind, dus dat geeft wel aan hoe zwaar het was," zei Kruijswijk kort na de negentiende etappe, de laatste Pyreneeënrit. ,,We hebben het perfect gespeeld. We wisten dat Primoz zich goed voelde en dat heeft hij bewezen. Hij wint de etappe en klimt van plek vier naar plek drie in het algemeen klassement. Ik klim ook een plekje (van 6 naar 5, red.), dus al met al een uitstekende dag."