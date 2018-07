Kruijswijk niet helemaal tevreden: Ik schrok van tijd bij eerste meting

Van Avermaet had geel als doel: Was er al paar dagen mee bezig

18:33 Greg van Avermaet veroverde in de ploegentijdrit de gele trui in de Tour de France. Het bereikte daarmee zijn grote doel in de eerste week. ,,Voor een renner is dit iets speciaals. Ik was er al een paar dagen mee bezig dat het zou kunnen in de ploegentijdrit en ik hield er zelfs rekening mee dat het zou lukken'', zei de olympisch kampioen uit België, die de leiderstrui afpakte van Peter Sagan.