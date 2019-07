Kruijswijk over podiumplek: ‘Ik mag hier heel trots op zijn’

,,Oh man, het moest van heel diep komen vandaag,” begon Kruijswijk een minuutje na de finish in Val Thorens, waar de renners aankwamen na een loodzware klim van 33 kilometer. ,,Ik heb altijd hoop blijven houden en ben er altijd voor blijven vechten. Dan is het super als het dan ook lukt. Laurens (de Plus, red.) en George (Bennett, red.) hebben geweldig werk geleverd. Op het laatst was het nog heel zwaar, iedereen zat op de limiet. Ik had wel verwacht dat we Alaphilippe gingen pakken, maar dan moet je het ook nog maar even doen. We hebben het initiatief genomen en daar zijn we voor beloond.”