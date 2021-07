Kruijswijk stapt uit Tour de France, Jumbo-Visma met vier man verder

In de zeventiende etappe stapte Kruijswijk, 30ste in de stand, nog wel op de fiets, maar hij gaf er na enkele tientallen kilometers de brui aan. De koers is hier live te volgen.

Met Jonas Vingegaard (24) heeft de geel-zwarte formatie een kanshebber op het podium in Parijs. De jonge Deen, derde in de stand, wordt nog bijgestaan door Mike Teunissen, Wout van Aert en Sepp Kuss. Die laatste twee wonnen deze Tour al een etappe.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In 2019 eindigde de Brabander nog als derde in de Tour. In de Vuelta van later dat jaar gaf hij op met een knieblessure na een val in de ploegentijdrit. Ook de Giro van 2020 eindigde voortijdig voor Kruijswijk na een positieve Corona-test. De Tour is nu de derde grote ronde op rij waarin hij de finish niet haalt.