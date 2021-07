Kuss triomfeert na moeizame start van de Tour: ‘Geen woorden voor’

,,Om eerlijk te zijn had ik het eerder deze Tour heel zwaar”, vertelde de Amerikaan. ,,Ik wist dat we vandaag finishten op de plek waar ik woon. Mijn vriendin was op de laatste beklimming voor me aan het juichen. Van mijn ouders thuis weet ik ook dat ze me steunen.”



Ook voor Jumbo-Visma was het succes welkom, nadat kopman Primoz Roglic de wedstrijd moest verlaten na een valpartij eerder in de koers. Wout van Aert won woensdag al de elfde etappe, met onderweg twee keer de beklimming van de Mont Ventoux.