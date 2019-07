Laatste loodzware bergrit in Pyreneeën voor het peloton

Alaphilip­pe maakt grote indruk: ‘Hij rijdt als een malle’

Na zijn verbluffende tijdritzege van gisteren en zijn tweede plek vandaag op de Tourmalet, is Julian Alaphilippe een flink stuk op weg om deze Tour de France te winnen. Frankrijk, dat sinds 1985 wacht op een opvolger van Bernard Hinault, houdt de adem in. Maar de man in de gele trui probeert de verwachtingen te temperen. ,,Aan de eindzege wil ik nog niet denken.''