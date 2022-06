Leden Enschedese wielervereniging over Lezerstour: ‘Die prijs van de vriendenleague willen wij wel winnen’

ENSCHEDE - Bij de Enschedese wieler- en mountainbikevereniging Het Oosten wordt reikhalzend uitgekeken naar de start van de Tour de France. Het gaat de renners niet alleen om de strijd om het geel. Ze hopen zelf ook te scoren tijdens de Ronde van Frankrijk: ieder met hun ‘eigen team’ in de Lezerstour én gezamenlijk in de vriendenleague, een onderdeel van het wielerspel van De Twentsche Courant Tubantia .

Mark Veldscholte (40), lid van Het Oosten, is al ruim tien jaar fanatiek met wielrennen bezig. „Het is echt een heel mooie sport. Je bent lekker buiten, het gevoel van vrijheid en je bent ook nog eens sportief bezig. Binnen de groep daag je elkaar uit en kun je grenzen verleggen.”

Wielervereniging

„Bij de wielervereniging trainen we een paar keer in de week. Er zijn verschillende niveaus, zodat je altijd kunt trainen op het niveau dat bij je past. Soms hebben we een gezellig ritje, maar we trainen ook regelmatig sportief. Dan kom je ook echt wel kapot terug. Beide trainingen zijn leuk. Onderweg maken we vaak een stop voor een kop koffie. De gezelligheid en het groepsgevoel zijn natuurlijk belangrijk. Er blijft dan ook nooit iemand achter. Samen uit, samen thuis.”

Volledig scherm Wielrenners van Het Oosten doen mee met de vriendenleague van de Lezerstour, van links naar rechts: Dominique Hendriks, Mark Veldscholte, Rob Koster, Paul Nijhof en Lucien van Veen. © Reinier van Willigen

Vriendenleague in de Lezerstour

Dit jaar zal de wielervereniging ook meedoen met een vriendenleague in de Lezerstour, onderdeel van het wielerspel van deze krant. De uiteindelijke nummer 1 in het algemeen (landelijke) klassement krijgt een mooie prijs: een exclusieve clinic voor vijf personen op het hoofdkantoor van fietsenfabrikant Cannondale Europe. „We gaan vanuit de wielervereniging absoluut meedoen, want die prijs willen we graag winnen”, aldus Veldscholte. Zelf heeft hij zijn team nog niet helemaal compleet. „Ik denk er veel over na, maar ik heb de ploeg nog niet samengesteld. Toch denk ik dat ik de lijst straks snel heb gevuld.”

Vanuit de wielervereniging werd nog niet eerder meegedaan met een vriendenleague. „Dat doen we dit jaar voor het eerst. Toch deden we vaak wel individueel mee met de Lezerstour, al scoorden we nog niet heel goed in het algemeen klassement. Dit jaar zal de beleving anders zijn. Via onze groep op Whatsapp wordt ook al flink over de Lezerstour en de samenstelling van de ploeg gediscussieerd.”

Verwachtingen van de Tour de France

„De strijd om de gele trui gaat dit jaar tussen Vingegaard, Roglic en Pogacar. Ik verwacht dat Pogacar de grootste kanshebber is. Hij is heel koel en trekt zijn eigen plan. Roglic is ook goed, maar ik weet niet of hij goed genoeg is om Pogacar te verslaan. Het zal zeker interessant worden. Net als de strijd tussen Van Aert en Van der Poel. Die willen altijd van elkaar winnen en dat zal ook een mooi gevecht gaan worden.”

Tijdens de Tour hoopt Veldscholte weinig te hoeven missen van het wielerspektakel. „Als de agenda het toelaat, dan zit ik er elke middag klaar voor. De Tour de France en de klassiekers, daar kan ik echt van genieten. Het zomerse sfeertje van de Tour, heerlijk. En hopelijk staan we straks met de vereniging bovenaan in het klassement van de vriendenleagues.”

