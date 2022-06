Lezerstour 2022: Meld je nu aan voor het Tour Wielerspel van Tubantia

Puntentelling

In het wielerspel stel je een team van twintig renners samen. Deze renners scoren elke etappe punten met hun etappe-uitslag én met hun positie in de klassementen van de gele trui, groene trui, bergtrui en de jongerentrui na afloop van een etappe. Tevens scoren ze aan het einde van de de Tour punten met hun eindposities in die verschillende klassementen.

Inschrijfperiode en wissels

Je kunt je tot vrijdag 1 juli 14.00 uur aanmelden met een (nieuw) team. Je hoeft je team niet op te slaan, of te verzenden, dit gebeurt automatisch. Je kunt tot aan deze deadline ook onbeperkt wisselen binnen jouw team. Daarna is jouw team definitief. Wel kun je nog vanaf vrijdag 1 juli 14.00 uur tot de start van etappe 16 in totaal vijf renners in jouw team vervangen. Deze wissels hoef je dus niet voor de Tour al te selecteren. Een wissel is definitief, dus wees zeker van je zaak. Een wissel telt alleen mee voor de eerstvolgende etappe als deze wissel vijf minuten voor aanvang van de betreffende etappe gedaan is. Stel je wisselt terwijl etappe 4 al bezig is, dan telt deze wissel vanaf etappe 5 mee. Je kunt wisselen door naar de volgende etappe te gaan en daar op de renner te klikken die je wilt wisselen. Je moet dan nog wel minimaal één van je vijf wisselmogelijkheden over hebben.