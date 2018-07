Lezerstour spannender dan de Tour zelf

Dumoulin over geel: 'Of ik al­les-of-niets ga rijden? Nee, podiumplek verdedigen'

19:05 De rit van Trie-sur-Baïse naar Pau, gewonnen in de massasprint door de Fransman Arnaud Démare, bood Tom Dumoulin wat rust en tijd om na te denken over het strijdplan in de laatste Pyreneeënrit.