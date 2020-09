LIVE | Aanvallen verstoren verhoudingen in kopgroep, voorsprong loopt terug

In Het Wiel Podcast Etappe 1 | ‘Je zal zien dat het meteen snoei- en snoeihard gaat’

29 augustus Voorafgaand aan elke etappe van de Tour de France blikken Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam vooruit op de rit van de dag. Wat staat de renners te wachten, waar valt de beslissing en wat gebeurt er later deze Tour in de top van het klassement. Vandaag een blik op de eerste etappe, van Nice naar Nice met een vraag; wordt het sprinten of niet?