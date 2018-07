LIVE: Aftellen naar Formule 1-achtige start in ultrakorte bergrit

Naar Casartelli vernoemde Jakobsen ontmoet ouders van betreurde Italiaan

8:10 Fabio Jakobsen maakt dit jaar naam als sprinter, maar de renner van Quick Step is er in de Tour (in koers) niet bij. Wel was hij op bezoek in La Grande Boucle en daar ontmoette hij dinsdag de ouders van de tragisch omgekomen Fabio Casartelli, de renner waarnaar hij vernoemd is.