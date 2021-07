LIVE | Bergkoning Poels moet kopgroep op klim van buitencategorie weer laten gaan

Nieuwe geletrui­dra­ger in Lezerstour; spanning neemt toe in top klassement

30 juni Het blijft stuivertje wisselen in de top van het algemeen klassement van de Lezerstour van Tubantia. Gerrit ten Brink is de nieuwe leider, maar Jelle Peters – die de eerste drie dagen het geel in handen had – heeft een inhaalslag gemaakt en staat nu weer op een verdienstelijke tweede plaats. Laure Lammerink won het dagklassement, en hoe! Ze had een voorsprong van 25 punten op nummer twee Robin Groote.