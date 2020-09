LIVE | Carapaz mikt op fraaie dubbelslag, controle Jumbo-Visma

Jum­bo-Vis­ma goed voorbereid op gravel­strook in laatste bergrit

14:28 Een verraderlijk punt vandaag in de achttiende etappe van de Tour de France is een gravelstrook voorbij het punt waar de laatste klim van de buitencategorie eindigt. Als de beklimming van de Montée du Plateau des Glières is afgerond, volgen nog 2 kilometer omhoog over een onverharde weg. ,,We hebben er mannen staan met reservewielen”, vertelde Frans Maassen, ploegleider van Jumbo-Visma voor de start van de rit.