LIVE | Jumbo-Visma geeft vijftal de ruimte, Wellens virtueel in geel

Lezerstour Deze 20 renners zijn het meest gekozen in de Lezerstour, Teunissen steeds meer in trek

7 juli ENSCHEDE - De Tour de France is twee dagen onderweg, de Lezerstour dus ook. Meest gekozen renner in het wielerspel van De Twentsche Courant Tubantia is Dylan Groenewegen. Van de 10.807 deelnemers namen 9778 hem op in hun team. Maar zijn populariteit is tanende. Tijdens of na etappe 1, waarin de sprinter viel, is hij 122 keer gewisseld.