LIVE | Kopgroep met Carapaz en Kämna nadert voet van Col de la Madeleine

Vertrouwen in Roglic groot bij Jum­bo-Vis­ma: ‘Hij had nog veel in de tank’

12 september Het optreden van Primoz Roglic vrijdag in de dertiende etappe van de Tour de France heeft het vertrouwen in de kopman binnen Jumbo-Visma alleen maar groter gemaakt. Ineos, de ploeg van de Colombiaan Egan Bernal, probeerde de koers hard te maken, maar het was de Sloveen die juist tijdwinst boekte op de Tourwinnaar van vorig jaar. ,,Ze zullen blijven aanvallen, maar wij moeten gewoon de controle houden en kalm blijven”, keek Tom Dumoulin zaterdag vooruit naar de komende ritten.