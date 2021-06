LIVE | Massasprint op komst in rit zonder valpartijen, nieuw succes voor ploeg Van der Poel?

Tour Podcast | Van der Poel verandert het wielrennen en maakt het een leukere sport

27 juni Thijs Zonneveld, Hidde van Warmerdam en Theo Bos volgen de Ronde van Frankrijk op de voet. Dagelijks duiden zij in een nieuwe In Het Wiel-podcast de gebeurtenissen in de Tour. In deze aflevering gaat het natuurlijk maar over één man: Mathieu van der Poel.