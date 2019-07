LIVE | Peloton houdt de lijn met de kopgroep strak

De Marchi houdt meerdere botbreuken over aan zware val

9:48 De Italiaanse wielrenner Alessandro De Marchi heeft aan zijn val in de Tour de France meerdere botbreuken overgehouden. Uit onderzoek in het ziekenhuis van Saint-Étienne bleek dat de 33-jarige coureur van CCC een gebroken sleutelbeen en een gebroken rib heeft. Ook is een long wat ingeklapt en hij heeft een flinke snee in zijn gezicht.