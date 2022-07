LIVE | Peloton rijdt Zwitserland binnen en jaagt op drie vroege vluchters op weg naar Lausanne

Met video Groenewe­gen: ‘Zaterdag was heel mooi voor Fabio Jakobsen, maar deze is voor mijn vrouw en zoon’

Een dag na Fabio Jakobsen heeft ook Dylan Groenewegen zijn zege in de Tour de France te pakken. De 29-jarige Amsterdammer van Team Bike Exchange won de sprint in de derde etappe over 182 kilometer van Vejle naar Sønderborg, waar Wout van Aert opnieuw tweede werd.

