LIVE | Pinot kraakt en breekt leider Alaphilippe, Kruijswijk in problemen

Van Aert ongeduldig: ‘Niet van plan twee maanden niet te fietsen’

14:21 Wout van Aert hoopt binnen twee maanden zijn seizoen te vervolgen. Dat zegt de Belgische renner van Jumbo-Visma op de site van die ploeg. Drievoudig wereldkampioen veldrijden Van Aert maakte grote indruk bij zijn debuut in de Tour. Aan zijn optreden kwam vrijdag een einde na een val in de individuele tijdrit. Met een diepe vleeswond verblijft hij in het ziekenhuis van Pau.