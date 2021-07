LIVE | Ploeg Cavendish trekt peloton in waaiers, Pogacar is mee

Mathieu van der Poel: ‘Ga mijn goede vorm nu niet in de vuilnisbak gooien’

4 juli Als hij zijn hart had moeten volgen, dan had Mathieu van der Poel zijn racefiets pas op de Champs Elysées in Parijs in de stalling gezet. Maar de beste renner van de eerste Tourweek maakte zijn keuze met verstand en stapte vandaag uit de Ronde van Frankrijk.