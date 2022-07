LIVE | Renners onderweg in tweede Tour-rit, Jakobsen wil ‘het liefst winnen van Groenewegen’

Uitslagen en klassemen­ten Tour de France 2022 | Bekijk hier rittensche­ma en deelnemers­veld

Na de tijdrit van gisteren krijgen de sprinters vandaag in de Tour de France mogelijk de eerste kans op de zege. De tweede etappe is ook in Denemarken en gaat over 202 kilometer van Roskilde naar Nyborg. Of het daadwerkelijk aankomt op een massasprint, moet duidelijk worden in het laatste deel van de rit. Bekijk hier de komende weken het deelnemersveld, het parkoers, het rittenschema/programma en de klassmenten (gele trui, bergtrui en puntentrui).

7:52