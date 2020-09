LIVE | Sagan draait concurrenten een loer in eerste kilometers zevende rit

Lezerstour Ereplekken voor Mick Engbers na etappe 3 Lezerstour, dagsucces voor Laure Lammerink

31 augustus Etappe 3 van de Tour de France stond weer in het teken van de sprintkanonnen in het peloton. Het leverde in de Lezerstour veel dezelfde namen op als tijdens de eerste etappe, die ook in het teken stond van de sprinters. Grote winnaar van de dag was Mick Engbers, die na zijn tweede plaats in de etappe de leiding in het algemeen klassement overnam van Ruben Samsen.