LIVE | Schelling verdedigt bergtrui met verve, wat kan Van der Poel in finale op Mûr de Bretagne?

Mark Cavendish keert na drie jaar terug in Tour de France

21 juni Mark Cavendish keert na drie jaar terug in de Ronde van Frankrijk. De ploegleiding van Deceuninck - Quick-Step heeft de 36-jarige sprinter opgenomen in de selectie voor de Ronde van Frankrijk, die zaterdag in Bretagne begint. Cavendish won al dertig etappes in de Tour.