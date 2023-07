LIVE Tour de France | Alle kaarten op tafel in enige tijdrit met als toetje een finish bergop

Welkom

Goedemiddag en welkom in ons liveblog. Na een rustdag gaat de Tour de France weer verder. Direct staat er een belangrijke etappe op het menu, want in de 22,4 kilometer lange tijdrit gaan er ongetwijfeld verschillen ontstaan. Blijft Jonas Vingegaard in het geel of neemt Tadej Pogacar de leiderstrui over? Om 13.05 uur gaat de eerste renner van start. Om 17.00 uur begint Vingegaard als laatste renner. Volg het hier!