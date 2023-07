LIVE Tour de France | Drie van de vier aanvallers laten zich vrijwillig inrekenen, Fransman gaat alleen verder

Cees Bol keek beelden van winnende Cav terug

Cees Bol zag kort voor de start van de zevende etappe van de Tour de France in de teambus nog maar eens de beelden van hoe zijn ploeggenoot Mark Cavendish in 2010 een sprintzege boekte in Bordeaux. Dertien jaar later wil de inmiddels 38-jarige Brit dat graag herhalen en Bol is een van zijn belangrijkste helpers. ,,Het was goed om dat nog een keer te zien, ook al omdat de laatste kilometer vandaag precies hetzelfde is", vertelde de Noord-Hollander bij de NOS.

Cavendish aast op het record van 35 ritzeges dat hij bij een nieuw succes bereikt. De eerste twee kansen verliepen nog niet helemaal naar wens. ,,Het ging redelijk", aldus Bol. ,,Het lukte wel goed om met zo min mogelijk energie voor Mark in de finale te komen, maar in de echte diepe finale was er niemand meer mee. Dat is een verbeterpunt. Ik had de kilometers ervoor te veel 'korte beurtjes' in de wind moeten doen, waardoor ik er de laatste kilometer niet meer bij was. Hopelijk hebben we het vandaag als ploeg iets beter op de rit."