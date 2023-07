LIVE Tour de France | Podiumplek en bollentrui op het spel in de laatste bergetappe, wie slaan er toe?

Parijs is in zicht, maar vandaag staat er nog een pittige bergrit op het programma in de Tour de France. Wie wint in Le Markstein? Wie verovert de bollentrui en wie staat er morgen naast Jonas Vingegaard op het podium? Op al die antwoorden krijgen we vandaag antwoord. Volg het hier!