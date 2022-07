Live Tour de France | Wright stunt met snellere tussentijd dan Ganna, Jakobsen denkt ‘safe’ te zitten

Derde protest in Tour de France: kopgroep en peloton in de remmen

De wielrenners in de Tour de France hebben opnieuw kort moeten stoppen vanwege een demonstratie. Het peloton moest na zo’n 30 kilometer even in de remmen knijpen in de negentiende rit van Castelnau-Magnoac naar Cahors. Langs de weg was rook van rookbommen te zien.

