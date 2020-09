LIVE | Vlakke rit biedt nieuwe kans aan Bol en andere sprinters

Zeeman over kopwerk Dumoulin: ‘Het was goed bedoeld, maar in strijd met ons plan’

6 september Voor de ploegleiding van Jumbo-Visma is het geen verrassing dat Tom Dumoulin is weggezakt uit het klassement. Dat hij in de eerste Pyreneeënrit vol op kop reed voor Primoz Roglic was zijn eigen besluit en in strijd met de ploegtactiek.