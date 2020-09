LIVE | Vluchters naderen lastige finale met drie cols, drama voor Bauke Mollema

Sunweb in top 3 Jum­bo-Vis­ma na eerste week ook financieel op één, FDJ hekkenslui­ter

7 september De Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma is vooralsnog de grootverdiener in de Tour de France. De geel-zwarte ploeg verdiende al 46.640 euro in de eerste negen dagen. Jumbo-Visma boekte drie ritzeges en heeft momenteel de gele trui in bezit.