Luis León Sánchez valt en kan niet verder in de Tour

Eerste opgave: Ethiopiër Grmay moet Tour verlaten

15:44 De Ethiopische wielrenner Tsgabu Grmay is de eerste uitvaller van deze Tour de France. De renner van Trek-Segafredo hield het zondag in de tweede etappe bij de bevoorradingszone voor gezien. Daarmee is Bauke Mollema, de kopman van de ploeg, een helper kwijt en heeft Trek nog maar zeven renners in de koers.