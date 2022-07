Mads Pedersen zorgt in Saint-Étienne voor volgend Deens succes in Tour de France

Etappe 13Mads Pedersen heeft de dertiende etappe van de Tour de France op zijn naam geschreven. De Deen was de sterkste van een ijzersterke kopgroep. De sprintploegen kwamen kracht en samenwerking te kort om de zeven vluchters in te rekenen.

Het is alweer de derde dagzege voor Denemarken. De Tour begon al in het Scandinavische land met een groot wielrenfeest, en kreeg extra kleur door een knappe zege van Magnus Cort. De grandioze aanval op de gele trui van Jonas Vingegaard zorgde ervoor dat de Tour voor de Denen niet meer stuk kon.

Dat het Deense feestje nóg groter kon, liet Mads Pedersen vandaag zien. De renner van Trek-Segafredo sprong mee in de kopgroep nadat het Bauke Mollema niet was gelukt om te ontsnappen, en maakte het meer dan overtuigend af.

De rit begon in Le Bourg d’Oisans zoals verwacht. Een grote groep vluchters aasde op een plekje in de kopgroep, waardoor het flink wat kilometers duurde totdat een clubje de vrijheid kreeg van het peloton. Taco van der Hoorn en Danny van Poppel deden dappere pogingen, maar konden net niet wegkomen.

Na zo’n veertig kilometer waren het de hardrijders Filippo Ganna en Stefan Küng die als een dubbele stoomlocomotief wisten te ontsnappen aan het strenge peloton. Met vijf andere vluchters, waaronder Mads Pedersen, was de kopgroep opeens snel gevormd.

De sprintploegen van Lotto en Alepcin-Deceunick zetten echter snel de achtervolging in met als doel een massasprint zonder Fabio Jakobsen. De sprinter van QuickStep had moeite met het tempo, en bungelde lang achteraan het peloton.

Val Ewan stopt achtervolging

Na een harde val van Caleb Ewan stopte Lotto-Soudal met de achtervolging op de kopgroep, en even later was ook Alpecin-Deceuninck leeggestreden. Op zo’n 45 kilometer van de streep leken de kansen van sprinters voorbij. Niemand nam het stokje over in de achtervolging, en het tempo zakte ver weg. De kopgroep pakte in no-time een extra minuut en kon gaan dromen van een dagzege.

Maar die droom leek even van korte duur. Opeens besloot BikeExchange toch maar de achtervolging in te zetten, in de hoop dat Dylan Groenewegen de sprint zou kunnen winnen. Met Ewan en Jakobsen gelos, en een snel teruglopende voorsprong voor de kopgroep leek het even een realistisch plan.

Maar op twintig kilometer van de streep was ook die ploeg compleet stuk gereden, en gooiden ook zij de handdoek in de ring. Even later was het Mads Pedersen die als eerste demarreerde in de kopgroep, en zo de tijdrijders Ganna en Küng achter zich liet. Fred Wright en Hugo Houle konden aanhaken, maar waren in de sprint geen partij voor de Deen.

Van Aert verstevigt groene trui

Voor Jumbo-Visma was de dertiende etappe een zorgeloze. De ploeg voelde zich niet geroepen om alles te geven voor een dagzege van Wout van Aert. Zo kon er energie worden gespaard voor de verdediging van de gele trui in het slot van deze Tour.

Toch werd er gepakt wat er te pakken was. Wout van Aert kwam na de kopgroep als eerste over de streep bij de enige tussensprint, en ook op de finishlijn was de leider van het puntenklassement de snelste van het peloton. Zo is het puntenrecord van Peter Sagan weer een stapje dichterbij.

