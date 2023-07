Magistraal! Wout Poels boekt eerste Nederlandse ritzege in Tour de France na wonderdag in de Alpen

Hij droeg al de bolletjestrui, was zelfs een keer heel dicht bij eindwinst in het bergklassement in de Tour de France, maar Wout Poels stond vooral bekend om die ene valpartij in de Ronde van Frankrijk van 2012. Elf jaar geleden lag hij zwaargewond in de berm en werd er even voor het verdere verloop van zijn carrière gevreesd. Vier jaar later bewees hij het ongelijk: hij won onder kletsnatte omstandigheden monument Luik-Bastenaken-Luik.



Vandaag beleefde hij zijn volgende wonderdag. De 35-jarige Limburger maakte deel uit van een grote kopgroep en was van de meer dan dertig aanwezige renners niet de grootste naam in de groep, maar bleek wel over de beste benen te beschikken. Na een dag vol met beklimmingen reed hij op de Côte des Amerands niemand minder dan Wout van Aert gewoon uit zijn wiel. De Belg die voor etappewinst ging, kon niet anders dan zich neerleggen bij de suprematie van de Nederlander.