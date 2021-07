Mathieu van der Poel: een ‘Ollander’ misschien, maar wel een sympathieke

Dat Nederland op de banken staat voor Mathieu van der Poel, een jongeman die in de ruim 26 jaar dat hij op deze aardkloot rondloopt (en -fietst) nog nooit in ons land woonde, is natuurlijk een beetje opportunistisch. Wie in zijn geboorteplaats Kapellen rondkijkt, kan namelijk niet anders dan concluderen dat zijn thuisstreek hardcore Vlaanderen is.



Het dorp ligt in het noorden van de provincie de Kempen, ingeklemd tussen de stad Antwerpen en de Nederlandse grens. Bij café De 7e Hemel, iets buiten het dorpscentrum mag ‘enkel klienteel’ parkeren. Op tafel ligt Het Nieuwsblad, en de mannen die hier om 13.30 uur aan een tamelijk vroege vrijdagmiddagborrel zijn begonnen bestellen ‘pintjes’. Van Jupiler, uiteraard.