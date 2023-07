Mathieu van der Poel ligt Nederlandse topsprinters dwars: ‘Hij is een van de besten, natuurlijk kan hij een goede lead-out doen’

Vooral schaafwonden Danny van Poppel zag Fabio Jakobsen in Tour de France vallen: ‘Philipsen weet soms niet helemaal wat hij doet’

Fabio Jakobsen kon door een valpartij op het autocircuit in Nogaro geen rol van betekenis spelen in de vierde etappe van de Tour de France. Danny van Poppel, op een zesde plek de beste Nederlander, zat in het wiel van Jakobsen toen hij onderuit ging en zegt dat ritwinnaar Jasper Philipsen een belangrijke rol speelde.