Maurits Lammertink verrast door het geel van Thomas

Te veel kennis?

Moeilijk te voorspellen

Voor de Twentse wielerprof waren er meer verrassingen. "Greg van Avermaet en Julian Alaphilippe zijn goede renners, maar ik had nooit gedacht dat ze zo boven de rest van het veld zouden uitstijgen. Dat blijft heel moeilijk te voorspellen. Als je in de Tour de France wilt scoren moet je honderd procent in orde zijn. Ben je 99 procent, dan kom je er niet. Er is zo'n grote groep renners die in potentie aangenaam kan verrassen, je moet er net de goede renners uitpikken in het begin. Vorig jaar was Barguil zo'n sensatie, nu kan hij zijn stempel een stuk minder op de ronde drukken. Ik heb wat dat betreft de verkeerde renners gekozen, al heb ik nu Alaphilippe wel in mijn ploeg. Maar over de hele linie lever ik dag in en zak ik dus steeds verder weg. Zonde, maar het is niet anders."