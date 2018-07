Meesterknecht Bardet en Keukeleire houden Tour na botbreuken voor gezien

Vuillermoz is een belangrijke helper voor kopman Romain Bardet in de bergritten. De renner meldde zijn blessure op Twitter en uitte daar zijn boosheid over de toeschouwer die koste wat kost een foto wilde maken. ,,De etappe over de kasseien moeten uitrijden met één hand aan het stuur omdat een dwaas per se zijn foto wil maken. Juist op een dag die je heelhuids wil doorkomen. Toon respect voor ons!'' Zijn ploeg AG2R heeft bekendgemaakt dat Vuillermoz morgen niet meer aan de start verschijnt. De dertigjarige Fransman won in 2015 een Touretappe.

Ook Keukeleire houdt Tour voor gezien

Jens Keukeleire gaat morgen ook niet meer van start in de Ronde van Frankrijk. De Belgische renner van Lotto Soudal blijkt gisteren bij een val in de etappe naar Roubaix een breuk in een kuitbeen en een kneuzing in een dijbeen te hebben opgelopen. Hij is zeker een maand of twee uit de roulatie.



Keukeleire was na zijn val wel doorgefietst. ,,Pas na de etappe ontstond er een zwelling'', zei de renner. ,,Ik hoopte dat de rustdag genoeg zou zijn om te herstellen, maar helaas wees onderzoek in het ziekenhuis uit dat ik niet verder kan.''



Keukeleire, die in het algemeen klassement geen rol van betekenis speelde, hoopt in het najaar nog van zich te laten horen.