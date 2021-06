Met deze ploeg staat Mathieu van der Poel aan de start van de Tour

Bouhanni concurrent voor Van der Poel

Nacer Bouhanni mag zich mengen in de massaspurts tijdens de Ronde van Frankrijk, die 26 juni begint in Brest. De 30-jarige renner is opgenomen in de ploeg Arkéa Samsic. Bouhanni reed in 2017 voor het laatst in de Tour. Hij won al etappes in de Ronde van Italië en Ronde van Spanje, maar in de Tour staat zijn zegeteller nog op nul.