Mollema: Dit was de zwaarste dag tot nu toe

,,Het was de zwaarste dag in de Tour tot nu toe'', meende de Groninger. ,,Eerst was het een kleine 100 kilometer telkens demarreren, daar heb ik veel energie in gestoken. De laatste klimmen ging het ook continu volle bak. Ik voelde me goed, kwam 10 seconden na Alaphilippe boven bij de laatste beklimming en dat krijg je dan niet meer dicht. Hij ging zo hard naar beneden. Ik heb wel risico's genomen, maar hij was een stukje sneller.''