Mollema en Kruijswijk tevreden over tijdrit, Kelderman stelt teleur

Kruijswijk kwam al vroeg in actie en stijgt door zijn optreden in de tijdrit van de 38ste naar de 31ste positie in het klassement. ,,Het was degelijk", zei Kruijswijk na afloop. ,,Ik had geen spectaculair goede benen en dat moet je op zo'n parkoers wel hebben. Na die chaotische dagen met al die valpartijen is het deze week eigenlijk een kwestie van doorkomen, en in het weekend moeten we er dan weer staan.”