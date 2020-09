Mollema verliest meer dan minuut: ‘Het had veel erger kunnen zijn’

,,Ik zat te ver van achteren toen het brak‘’, vervolgt de Groninger over de door Wout van Aert gewonnen etappe. ,,Ik had niet verwacht dat het op die plek zou gebeuren.”



Mollema kwam terecht in een groep met andere klassementsrenners die de slag misten, zoals Tadej Pogacar, Richard Carapaz en Mikel Landa. ,,Gelukkig had ik die jongens erbij en hebben we nog heel hard naar de finish gereden. Vandaar dat de schade me nog meevalt, het had veel erger kunnen zijn”, aldus Mollema, die in de etappe ook nog twee keer van fiets wisselde. ,,Maar dat deed ik op rustige momenten en had verder geen invloed op mijn koersverloop.”



Mollema zakte naar de 18de plaats in het algemeen klassement. Hij heeft 1.34 minuut achterstand op geletruidrager Adam Yates.