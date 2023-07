Na zware valpartij stapt Fabio Jakobsen ‘gewoon’ op de fiets voor Pyreneeënrit in Tour: ‘Ben hier om te winnen’

Vooral schaafwondenFabio Jakobsen kwam gisteren op het autocircuit in Nogaro hard ten val en kon daardoor in de sprint van de vierde etappe van de Tour de France geen rol van betekenis spelen. Maar de sprinter stapt ‘gewoon’ op zijn fiets voor de eerste Pyreneeënrit.

,,Ik ben hier om te racen en ook om te winnen. Dus spring ik vandaag weer op mijn fiets. Veel dank voor de medische staf die mij heeft opgelapt en ook voor jullie onvoorwaardelijke steun – langs de weg en ook online”, laat Jakobsen weten op Instagram.

Gisteren hoopte de sprinter van Soudal Quick-Step op te kunnen stappen na de valpartij. ,,Mijn fiets is gebroken en mijn lichaam is beurs en geschaafd. Maar mentaal zit het goed. Ik hoop dat ik vanavond goed kan slapen en uitrusten en dat ik morgen weer op de fiets kan stappen. Dat is wat ik het liefste doe”, aldus Jakobsen op sociale media. Hij hield schaafwonden aan rug, elleboog en schouder over en zijn shirt was gescheurd.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Danny van Poppel, op een zesde plek de beste Nederlander gisteren, zat in het wiel van Jakobsen toen hij onderuit ging en zegt dat ritwinnaar Jasper Philipsen een belangrijke rol speelde. ,,Ik zat eigenlijk in zijn wiel en heb het heel goed meegemaakt”, zegt de renner van Bora-Hansgrohe bij de NOS. ,,Het was tegen elkaar duwen. Philipsen weet af en toe niet helemaal wat hij doet en daardoor slaat Jakobsen vol op de grond. Ik hoop dat het goed met hem gaat”, zegt Van Poppel. ,,Philipsen doet het niet expres en het hoort ook een beetje bij het sprinten. Of het echt zijn fout is wil ik niet zeggen, ik heb het in een flits gezien. Maar dat is ook het risico van het vak.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Van Poppel rijdt deze Tour de France in dienst van Jordi Meeus. De Belg kon de fiets van Jakobsen niet ontwijken en strandde op de vijftiende plek. Van Poppel kreeg via de communicatie te horen dat hij voor eigen kansen mocht gaan en finishte op de zesde plek. ,,Gisteren voelde ik me niet goed en ik baalde dat ik er niet bij zat. We hebben hier een nieuwe sprinttrein en dat is gewoon heel erg wennen. Het is een beetje alsof Max Verstappen ineens in een Mercedes moet rijden. Maar ik weet zeker dat als hij niet gehinderd werd, we hier een goed resultaat konden behalen.”

Valpartij verrast Patrick Lefevere niet

Er gingen meerdere renners onderuit, maar dat verraste Patrick Lefevere niet. Dat zij de ploegleider van Soudal Quick-Step bij Sporza. ,,Met zoveel sprinters bij elkaar is het onvermijdelijk dat er gevallen wordt.” Volgens de ploegmanager was de situatie lastig in de slotfase. ,,Julian Alaphillippe wilde Fabio naar voren brengen, maar dat ging niet makkelijk. Fabio keek of hij alleen kon opschuiven en toen kwam net Van der Poel met Philipsen naar rechts. Hij reed toen tegen zijn voorwiel of Fabio tegen zijn achterwiel.”

Volledig scherm Fabio Jakobsen kwam hard ten val. © BELGA

Tour de France 2023

• Bekijk hier het rittenschema, de uitslagen en alle klassementen

• Bekijk hier al onze video's uit de Ronde van Frankrijk

Blijf met In Het Wiel-video's, nieuws, podcasts, reportages, alle uitslagen en klassementen én premiumverhalen van onze verslaggevers Daniël Dwarswaard, Daan Hakkenberg en Thijs Zonneveld volledig op de hoogte van de Tour de France 2023 op ons speciale Tour de France-dossier.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Beluister hier al onze wielerpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze wielervideo's