Nederlandse sprintsters moeten het achter Lotte Kopecky doen met ereplaatsen in openingsrit Tour de France Femmes

Het is de tweede editie van de Ronde van Frankrijk voor vrouwen als rittenkoers. Annemiek van Vleuten ging vorig jaar met de eindzege aan de haal. Ze doet, in haar laatste jaar als prof, opnieuw mee. De Tour de France Femmes kent in totaal acht etappes en eindigt zondag 30 juli.

De eerste etappe ging over 123,8 kilometer van en naar Clermont-Ferrand. 27-jarige Kopecky, tweevoudig winnares van de Ronde van Vlaanderen, koos op de Côte de Durtol, de enige gecategoriseerde beklimming van de dag, voor de aanval. De Belgische kreeg niemand mee en achter haar werd geaarzeld, mede door het overtal van haar ploeg SD Worx. In de afdaling en de vlakke slotkilometers liep Kopecky verder weg. Ze had alle tijd om de zege te vieren. Tekst loopt door onder de tweet.

Op 41 seconden sprintte Europees kampioene Wiebes naar de dichtste ereplaats, voor Kool (dsm-firmenich) en Vos (Jumbo-Visma). Demi Vollering (SD Worx), op papier de grootste concurrente van Van Vleuten in de strijd om de eindzege, eindigde als zesde. Van Vleuten, dit jaar al winnares van de Vuelta én de Giro, eindigde als dertiende, in dezelfde tijd als Vollering. Van Vleuten hoopt net als vorig jaar de 'treble’ (winst in Tour, Giro en Vuelta) te realiseren.



Morgen rijden de rensters in de rit van Clermont-Ferrand naar Mauriac over tal van heuvels. De top van de laatste klim ligt anderhalve kilometer voor de finishstreep. Kopecky is naast geletruidraagster ook de eerste leidster in het punten- en bergklassement.