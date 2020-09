Negatief of positief: peloton wacht nerveus op resultaten van coronatest

Robert Gesink reed zaterdag de Col de Peyresourde op en kon niet geloven wat hij zag. Wielerfans die, met een mondkapje bungelend onder hun kin of simpelweg zonder bescherming, in de gezichten van de renners schreeuwen. ,,Bizar. Het was echt druk. Ik kwam met Nicolas Edet over de streep en zei tegen hem: ‘Als dit maar goed gaat.’ Mensen zijn zo enthousiast, maar het is geen goede zaak.’’'