Net geen tweede Nederlandse ritzege in Tour de France: Pascal Eenkhoorn nipt geklopt door Kasper Asgreen

‘Het was eigenlijk een ploegentijdrit’

,,De situatie was niet ideaal’’, blikt winnaar Asgreen terug op de etappe. Voor de Deen is het zijn eerste etappezege in een grote ronde. Hij won al de Ronde van Vlaanderen, Kuurne-Brussel-Kuurne en E3 Saxo Classic. ,,Ik zou liever zijn ontsnapt met zes, zeven of acht renners, maar het is de laatste week. We hebben eerder gezien dat ook kleine groepjes de sprintersploegen kunnen verrassen. Ik vlakte het niet volledig uit.”



Dat bleek: de sterke groep wist uit de greep van het peloton te blijven. ,,Het was eigenlijk een ploegentijdrit. Ik kon dit niet zonder Pascal, Victor en Jonas. Ze deden het allemaal geweldig. Om eerlijk te zijn verdienden we de zege allemaal, maar ik ben heel blij dat ik gewonnen heb. Dit betekent heel veel voor mij. Vanwege de periode na mijn val vorig jaar in de Ronde van Zwitserland en daarna het verlaten van de Tour. Ik ben van ver gekomen.”