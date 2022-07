Ongekend: benen Mathieu van der Poel doen niet wat zijn hoofd wil

Lezerstour: Lynette van Oostenbrug­ge pakt tweede dagzege en gaat aan kop in algemeen klassement

Wout van Aert toonde zich oppermachtig in de vierde etappe van de Tour de France. Na drie tweede plaatsen kwam de Belg vandaag als eerste over de streep. Ook voor Lynette van Oostenbrugge werd het een feestelijke middag. Zij pakte niet alleen haar tweede dagzege in de Lezerstour, maar greep ook de leiding in het algemeen klassement van De Twentsche Courant Tubantia/Tubantia.nl.

5 juli