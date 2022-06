Ook Franse sprinter Bryan Coquard mist Tour vanwege coronabesmetting

Bernal treurt om tragische dood van jonge fan die huilde bij Tourzege: ‘Vandaag huilen we om jou’

Het was een beklijvend beeld na de Tourzege van Egan Bernal in 2019. Een jonge fan kon zijn tranen niet bedwingen toen hij zijn landgenoot én grote held ontmoette, die als eerste Colombiaan de belangrijkste wielerkoers ter wereld op zijn naam schreef. Die jongen, de 13-jarige Julián Esteban Gómez, kwam afgelopen weekend op tragische wijze om het leven toen hij in Colombia werd aangereden door een vrachtwagen.

20 juli