Ootmarsums feestje in voorlaatste etappe Lezerstour

Hans Butterhof - ongetwijfeld familie, want woonachtig op hetzelfde adres - werd derde. En in het algemeen klassement steeg plaatsgenoot Coen Vennegoor van drie naar twee.

Oude krijgers

Truus Butterhof hield vertrouwen in de oude krijgers Vincenzo Nibali en Alejandro Valverde en zag dat deze zaterdag worden uitbetaald. De Italiaan won de rit, de Spanjaard werd tweede en behield zijn plek in de top 10 van het algemeen klassement.

De Ootmarsumse blijkt sowieso een neusje voor sterke klimmers te hebben. Liefst tien van de elf beste renners van de dag zitten in haar ploeg. Enkel nummer negen Wout Poels ontbreekt in haar team.

Felle strijd om podiumplekken

Ondertussen duurt de gele droom van Sander Hoek uit Hengelo maar voort. Hij behield na de laatste Alpenrit in de Ronde van Frankrijk zijn leidende positie in het algemeen klassement van de Lezerstour met 5453 punten.

De nieuwe nummer drie luistert naar de naam Arvid Dijkstra uit Hengelo. Hij gaat met een krappe voorsprong van drie punten op nummer vier Jari ten Have uit Haarle (gemeente Hellendoorn) de slotetappe naar Parijs in (5383 om 5380 punten).

Behoudt Hoek de leiding?

In tegenstelling tot in de échte Tour de France mag er in de Lezerstour in de slotetappe nog volop ‘gekoerst’ worden. Behoudt Hoek de leiding? Of laat hij zich in de slotrit nog de kaas van het brood eten?