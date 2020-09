Op de fiets waait de coronagekte vanzelf over

Door Daan Hakkenberg



In de verte rijden de teambussen één voor één over de drie kilometer lange brug naar Île d’Oléron, maar eigenlijk weet niemand of alle renners er wel in zitten. Het vertrek van de tiende Touretappe is een bizarre happening. Al twee weken gaat het over corona en op de rustdag is het complete Tourpeloton opnieuw getest, maar bij de start in Le Château-d’Oléron weten publiek en journalisten niets van de resultaten. Ondertussen gaat het leven op het Franse kusteiland gewoon verder. De zon schijnt in overvloed, de restaurants prijzen massaal oesters en vis aan, en de terrassen stromen langzaam vol.