Op zolder bij Joop Zoetemelk: ‘Ik had gewoon plezier in het fietsen en maakte er mijn werk van’

Groene trui met Wout van Aert geen doel voor Jum­bo-Vis­ma: ‘We gaan in de Tour de France vol voor geel’

Jumbo-Visma won vorig jaar met Jonas Vingegaard en Wout van Aert zowel de gele als de groene trui in de Tour de France, maar de kans is klein dat de ploeg zich dit jaar gaat overtreffen. Groen voor Van Aert is namelijk geen doel, bevestigde Dylan van Baarle tijdens een persconferentie van de ploeg.