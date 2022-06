Oud-prof en analist op Radio Tour de France Tom Veelers noemt enkele renners ‘om in de gaten te houden’

Heel graag had-ie zijn oud-ploegmakker John Degenkolb op zijn lijstje willen zetten, maar de 33-jarige Duitse sprinter van Team DSM gaat dat niet halen. ‘Dege’, zoals Tom Veelers hem noemt, heeft niet meer de snelheid om voor een ritzege te strijden met de rappe mannen van nu. Het doet de oud-prof uit Ootmarsum bijna pijn te moeten zeggen.

De 34-jarige Veelers stond van 2012 tot en met 2014 driemaal aan de start van de Tour de France, in het shirt van de voorloper van Team DSM. Ook na het beëindigen van zijn sportieve carrière is hij verbonden gebleven aan het grootste wielerspektakel ter wereld. Sinds een aantal jaar schuift Veelers als analist aan bij het populaire Radio Tour de France, om tijdens de etappes vanuit de studio in Hilversum tekst en uitleg te geven. „Een ontzettend leuke klus, ik ben blij daarvan deel uit te mogen maken.”

Slecht in prognoses

Om op de radio goed beslagen ten ijs te komen, volgt Veelers de wielersport op de voet en kent hij vrijwel alle namen van de Tourrenners. En wat ze kunnen of hun rol in de dagelijkse karavaan is. „Maar toch ben ik altijd heel slecht in prognoses”, zegt hij lachend.

Volledig scherm Tom Veelers (vierde van rechts) in actie tijdens de Tour de France van 2014. Voor hem rijden Marcel Kittel, Koen de Kort en John Degenkolb. © photo: Cor Vos

Veelers adviseert om in de eerste zes etappes gebruik te maken van de wisselmomenten in het spel. De finale in etappe 7, met de ongeplaveide klim naar La Planche des Belles Filles, is allesbehalve voor de sprinters weggelegd, maar daarvoor kunnen de rappe mannen veel punten scoren. Voor de groene trui, maar natuurlijk ook voor de Lezerstour. Zijn lijst met kanshebbers is groot: Michael Matthews, Jasper Philipsen, Peter Sagan, Mads Pedersen, Daryl Impey, Caleb Ewan, Wout van Aert en de Nederlanders Mathieu van der Poel, Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen.

Punchers

„Je hebt sprinters voor heel vlakke en rechte aankomsten, zoals een Ewan. Als de weg licht omhoog loopt en de finale lastig is, dan heb je de zogeheten punchers. Mannen als Van Aert en natuurlijk Mathieu. Sagan hoort daar ook bij, ondanks dat hij een hele tijd niets heeft gewonnen. Hem kennende: als er gesprint wordt, dan gaat hij meedoen. Wint-ie niet, dan pakt hij in ieder geval wel punten.”

Met zoveel sprinters om uit te kiezen zit de twintigkoppige Lezerstourploeg al snel vol. „Wat is een goede verdeelsleutel tussen sprinters en klassementsmannen? Ik durf het eigenlijk niet te zeggen. De eerste week kun je goed scoren met de rappe mannen, later in de Tour heb je de klimmers nodig voor de bergritten. Half-om-half, zou ik zeggen. Maar je wil ook niet in de laatste week zonder sprinters komen te zitten, want in de laatste drie etappes zijn er nog twee kansen voor de snelle mannen.”

Volledig scherm Tom Veelers (midden) is sinds 2019 analist in het populaire radioprogramma ‘Radio Tour de France’. Samen met de presentatoren Robbert Meeder (links) en Gert van ’t Hof. © Tom Veelers

Achter het trio Pogacar, Roglic en Vingegaard strijden de mannen in de tweede lijn om de overige plekken in de top van het klassement. Veelers noemt Ben O’Conner, de Australiër van AG2R. „Een renner waarvan ik denk dat hij ook heel goed mee kan met de betere coureurs.” Hetzelfde geldt volgens hem voor Adam Yates en Aleksandr Vlasov. „Die reed dit seizoen supersterk, maar raakte onlangs besmet met corona. De vraag is hoe hij daarvan is hersteld.”

Om in de gaten te houden

Hij noemt nog wat namen. „Bauke Mollema gaat voor dagsucces, Daniel Martinez is de beste klimmer bij Ineos, Brandon McNulty is één van de vele sterke renners bij UAE en David Gaudu klopte laatst nog Wout van Aert. Ik ben trouwens heel benieuwd wat die ploeg (Groupama-FDJ, red.) gaat doen met Thibaut Pinot. En let vooral op Michael Storer, dat is echt een gast om in de gaten te houden.”

Maar van die laatste categorie heeft Veelers er nog wel meer in huis: „Jack Haig (Bahrain) kan echt wel wat, net als Dylan Teuns. Die is altijd goed voor een korte klap. Of kijk naar de ploeg van Mollema: Trek heeft met Giulio Ciccone een heel goede klimmer, voor de sprints Mads Pedersen en Jasper Stuyven en met de Amerikaan Quinn Simmons een echte outsider.”

Tot slot: „Jakob Fuglsang van Israel-Premier Tech. Misschien dat hij zich bij de start in zijn thuisland laat gelden, maar hij is sowieso goed in de bergen. Met Michael Woods, bijna een garantie voor een top 10-notering, en Daryl Impey heeft die ploeg nog twee goede mannen in huis.”

